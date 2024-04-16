Создатель «Телеграма» Павел Дуров дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону

Основатель «Телеграма» Павел Дуров сообщил, что в феврале дал интервью сразу двум журналистам: первое — неназванному журналисту либеральных взглядов, а второе — американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону.

Как лидер политически нейтральной платформы я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. <...> Таким образом, я могу оставаться справедливым по отношению ко всей аудитории и рассказывать историю «Телеграма» всем.

Дуров отметил, что в первом случае он разговаривал с интервьюером целых три часа, однако продолжительность разговора с Карлсоном не раскрыл. Также он раскрыл, что беседа с американским журналистом выйдет в видеоформате уже «совсем скоро».

Такер Карлсон получил большой приток популярности после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое вышло 8 февраля.