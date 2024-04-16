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Фильм «Падение империи» показал рекордный старт в России для студии A24

Фильм «Падение империи» показал рекордный старт в России для студии A24
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11 апреля в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. Боевик показал рекордный старт среди всех проектов студии A24 — он заработал 53,6 млн рублей. Предыдущий рекорд принадлежал картине «Всё везде и сразу», которая за аналогичный срок собрала только 26,4 млн рублей.

Лучшие старты фильмов от студии A24 в России

  • «Падение империи» — 53,6 млн рублей.
  • «Всё везде и сразу» — 26,4 млн рублей.
  • «Легенда о Зелёном рыцаре» — 20,4 млн рублей.
  • «Маяк» — 15,6 млн рублей.
  • «Герой наших снов» — 12,5 млн рублей.
  • «Оно приходит ночью» — 12,2 млн рублей.
  • «Все страхи Бо» — 11,5 млн рублей.
  • «Стальная хватка» — 10,2 млн рублей.
  • «Убийство священного оленя» — 6,6 млн рублей.
  • «Середина 90-х» — 5,4 млн рублей.

Фильм рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

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