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В России предложили заблокировать TikTok — для роста отечественных соцсетей

В России предложили заблокировать TikTok — для роста отечественных соцсетей
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Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение ведомства. Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.

В письме АППСИМ сообщается, что в случае блокировки TikTok российские соцсети смогут нарастить аудиторию примерно на 30 млн человек — столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения. В ассоциации отмечают, что приложение работает в России частично: россиянам доступны ролики максимум двухлетней давности, а отечественные блогеры лишены дохода от просмотров.

Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему даёт смотреть видео и оставлять под ними комментарии. В случае выявления нарушений ассоциация просит Роскомнадзор рассмотреть применение максимальной меры наказания — блокировки на территории страны.

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