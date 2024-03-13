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Блокировка TikTok в США всё ближе — Палата представителей одобрила нужный законопроект

Блокировка TikTok в США всё ближе — Палата представителей одобрила нужный законопроект
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13 марта палата представителей США одобрила законопроект, который позволит заблокировать TikTok в стране — инициатива набрала достаточное количество голосов. Это означает, что президент США Джозеф Байден теперь может в любой момент инициировать полное ограничение доступа к популярной видеоплатформе на территории государства.

Напомним, власти США хотят запретить TikTok, поскольку руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа. Кроме того, упоминается и необходимость защиты граждан от угроз со стороны других враждебных государств.

Ранее адвокаты китайской корпорации заявили, что TIkTok уже плотно вошёл в жизнь и быт жителей Америки: в американском представительстве работают около семи тысяч человек, а число пользователей превышает 150 млн человек. Возможная блокировка, по их словам, сильно ударит по американскому обществу в целом.

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