На YouTube появится функция пропуска скучных отрывков видео — СМИ

Журналисты издания 9to5Google сообщили, что YouTube начал тестировать функцию пропуска скучных отрывков видео. Отмечается, что она получила название Jump Ahead («Прыжок вперёд») и пока доступна ограниченному числу премиум-пользователей.

С помощью данной возможности зритель сможет перейти к самым интересным моментам видео, которые будет определять нейросеть. Её алгоритмы построены на анализе просмотров других людей. Однако поддержку Jump Ahead получат только «подходящие» пользователю ролики.

Окошко с предложением воспользоваться данной функцией будет появляться во время перемотки видео. Вероятно, доступ к Jump Ahead будут также иметь только премиум-пользователи.

Когда Jump Ahead появится в основной версии YouTube, пока не раскрывается.