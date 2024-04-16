Авторы «Войны миров: Сибирь» рассказали о съёмке игры

Авторы российского тайтла «Война миров: Сибирь» из 1C Game Studios опубликовали новый ролик, посвящённый созданию проекта. В нём команда заявила, что впервые в истории отечественной игровой индустрии использует оцифрованные образы артистов для создания персонажей, их лиц и движений.

Также отмечается, что в разработке коллективу оказывает помощь Московский драматический театр им М.Н. Ермоловой.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

«Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века. Авторы не исключают, что в «Сибири» будут в том числе романтические отношения, а от реальных исторических личностей решили отказаться.

У «Войны миров: Сибирь» пока нет даже примерной даты выхода.