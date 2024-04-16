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Фильм «Сказка» Александра Сокурова покажут в кинотеатрах США и Великобритании

Фильм «Сказка» Александра Сокурова покажут в кинотеатрах США и Великобритании
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Журналисты издания ScreenDaily сообщили, что фильм «Сказка» российского режиссёра Александра Сокурова покажут в кинотеатрах США и Великобритании. Права на международный прокат картины приобрела кинокомпания Juno Films.

Ко всему прочему, «Сказку» покажут на кинофестивалях в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Испании, Мексике, Польше, Бельгии и Нидерландах. Напомним, осенью 2023 года Министерство культуры России отказало картине в выдаче прокатного удостоверения.

В ленте показаны события Второй мировой войны в фантастическом ключе. Главные герои фильма — Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, которые встретились в аду.

За свою долгую карьеру Александр Сокуров снял более 60 произведений, самым известным из которых стала историческая драма «Русский ковчег», вышедшая в 2002 году. Постановщик также работал над фантастической лентой «Фауст» и картиной «Телец».

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