Призовой фонд Esports World Cup станет крупнейшим в истории киберспорта — более $ 60 млн

Организаторы международного чемпионата по киберспорту Esports World Cup анонсировали призовой фонд турнира. В рамках соревнования в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, будет разыграно более $ 60 млн, которые распределятся между более чем 19 дисциплинами.

Это самый большой призовой фонд в истории киберспорта. До этого рекорд принадлежал чемпионату Gamers8, также прошедшему в Эр-Рияде в 2023 году, — тогда на турнире было разыграно $ 45 млн. Проведение Esports World Cup запланировано на лето этого года.

Как указано в анонсе, более $ 30 млн будет разыграно на турнирах по различным играм. Кроме этого, $ 20 млн отведены на клубное соревнование, в рамках которого 16 лучших киберспортивных организаций будут награждены за суммарные результаты во всех дисциплинах. Также $ 7,6 млн отойдут участникам квалификаций, а $ 1,1 млн получат лучшие игроки чемпионата.

Распределение призового фонда Esports World Cup Фото: Esports World Cup

Кроме этого, организаторы представили список из 19 дисциплин, которые будут представлены на Esports World Cup: Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, EA Sports FC 24, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battlegrounds, PUBG MOBILE, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, RENNSPORT, Rocket League, StarCraft II, Street Fighter 6, Teamfight Tactics и TEKKEN 8. В анонсе уточняется, что вскоре будут объявлены и другие игры.