Sony стала ключевым партнёром турнира Esports World Cup и снимет сериал про киберспорт

Компания Sony и организаторы киберспортивного турнира Esports World Cup объявили о сотрудничестве. Стороны подписали соглашение о партнёрстве, рассчитанное на несколько лет.

Согласно релизу, Sony становится ключевым партнёром глобального турнира в Саудовской Аравии. Sony Music напишет гимн к старту чемпионата в июне, а Sony Pictures планирует снять документальный сериал о проведении турнира, киберспортсменах и отдельных играх.

Esports World Cup впервые пройдёт этим летом в Эр-Рияде и станет ежегодным мультиспортивным турниром. Организаторы хотят сделать аналог Олимпиады в киберспорте, обещая самый большой призовой фонд в истории. Соревнования пройдут минимум по 10 играм — среди них Dota 2, Counter-Strike, Fortnite, StarCraft II и другие.