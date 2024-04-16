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Сериал «Слово пацана» отлично стартовал на телевидении

Сериал «Слово пацана» отлично стартовал на телевидении
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15 апреля в 23:00 мск стартовал показ знаменитого российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на телеканале НТВ. Шоу показало отличные результаты, достигнув максимальной доли зрителей старше 18 лет в размере 23,8%.

Фото: НТВ

Примечательно, что проект получил возрастной рейтинг «18+», поэтому версия для телевидения не отличается по монтажу от оригинала. «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.

Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября прошлого года и завершился 21 декабря. За время трансляции сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским проектом сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.

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