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Обновлённый рейтинг HLTV (15 апреля 2024 года)

MOUZ обогнала Team Spirit, а Cloud9 опустилась на одну строчку в обновлённом рейтинге HLTV
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Киберспортивный портал HLTV обновил свой рейтинг лучших команд по Counter-Strike 2 после завершения турнира IEM Chengdu 2024, где победила FaZe Clan.

Благодаря победе на турнире в Китае FaZe Clan удержала первую строчку в рейтинге коллективов. Что касается оппонента команды Финна karrigan Андерсена в гранд-финале IEM Chengdu 2024, MOUZ поднялась на 2 строчки вверх, обогнав такие коллективы, как Team Spirit и Vitality. Российские составы Cloud9 и Virtus.pro, в свою очередь, опустились на 1 пункт.

Топ-10 команд мира в CS 2

Топ-10 команд мира в CS 2

Фото: HLTV

В нижней части таблицы лучший прогресс продемонстрировала Astralis, занявшая 3-4-е место в рамках IEM Chengdu 2024, — датская команда поднялась на 15 строчек и вошла в топ-11 рейтинга. Кроме этого, своё положение в списке сильнейших коллективов значительно улучшили Team Liquid, FlyQuest и Aurora.

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