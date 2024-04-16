Российский киберпанк-экшен Spine получит экранизацию

Генеральный директор студии Nekki Дмитрий Терёхин заявил, что их будущий ган-фу экшен Spine получит экранизацию. По его словам, у команды в планах выпустить как фильм, так и сериал. Созданием адаптаций займётся компания Story Kitchen, которую основал бывший продюсер «Соника в кино» Дмитрий М. Джонсон.

Также по франшизе собираются выпустить комиксы, настольные игры и другие атрибуты.

Мы верим, что по-настоящему великие истории всегда выделяются, а вселенная Spine очарует любую аудиторию.

Spine расскажет про город будущего, в котором властвует искусственный интеллект. Он превратил город в подобие рая, однако не все остались этим довольны и не планируют подчиняться ИИ.

Spine анонсировали ещё несколько лет назад. Релиз состоится в конце 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.