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Атмосферная хоррор-игра Dredge будет экранизирована

Атмосферная хоррор-игра Dredge будет экранизирована
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Вышедший год назад приключенческий хоррор Dredge получит экранизацию. Над полнометражным фильмом по игре трудятся разработчики из Black Salt Games и студия Story Kitchen, владеющая правами на адаптацию Sifu и Vampire Survivors.

Сюжет экранизации, как и в игре, расскажет историю рыбака, который исследует таинственный архипелаг с различными аномалиями. Других подробностей пока нет — лента в ранней стадии подготовки, поэтому создатели пока не выбрали ни режиссёра, ни сценариста, ни актёров.

Dredge получила популярность благодаря проработанному сеттингу, отсылающему к творчеству Говарда Лавкрафта. Атмосферный хоррор был номинирован на ряд престижных премий, включая BAFTA Game Awards 2024 и «Небьюла».

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