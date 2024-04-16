Знаменитая Памела Андерсон снимется в перезапуске «Голого пистолета»

Журналисты издания Deadline сообщили, что в перезапуске «Голого пистолета» сыграет Памела Андерсон — секс-символ 90-х, актриса и фотомодель. Компанию ей составит Лиам Нисон («Заложница», «Звёздные войны»), которому досталась главная роль.

Роль Памелы Андерсон в будущей ленте пока не раскрывается. Также актриса известна по роли Си Джей Паркер в сериале «Спасатели Малибу». Проект даже занесён в Книгу рекордов Гиннесса, как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время — его видели более 1,1 млрд зрителей.

Режиссёром картины выступит Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+. Известно, что за сценарий будут отвечать Дэн Грегор и Даг Мэнд, также работавшие над «Чипом и Дейлом».

Премьера перезапуска «Голого пистолета» состоится в 2025 году.