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Лиам Нисон высказался о перезапуске «Голого пистолета» со своим участием

Лиам Нисон высказался о перезапуске «Голого пистолета» со своим участием
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Ещё в октябре 2022 года появилась первая информация о работе над перезапуском культового фильма «Голый пистолет» c Лиамом Нисоном. Недавно актёр в интервью изданию Collider отметил, что немного нервничает по поводу перезапуска со своим участием.

По словам актёра, у картины должен быть одновременно забавный и интересный сценарий. Главное, по словам Нисона, чтобы фильм не скатился в череду шуток, которые наскучат зрителю.

Ну, очевидно, что у сценария должны быть забавные моменты, и он, конечно, должен быть со своей темой, со своей историей. Я понимаю, что она может быть свободной, но важно, чтобы это были не просто шутки, которые могут очень, очень быстро наскучить.

Режиссёром должен стать Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+. Известно, что за сценарий будут отвечать Дэн Грегор и Даг Мэнд, также работавшие над «Чипом и Дейлом».

Премьера фильма ожидается в 2025 году.

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