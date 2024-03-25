Лиам Нисон высказался о перезапуске «Голого пистолета» со своим участием

Ещё в октябре 2022 года появилась первая информация о работе над перезапуском культового фильма «Голый пистолет» c Лиамом Нисоном. Недавно актёр в интервью изданию Collider отметил, что немного нервничает по поводу перезапуска со своим участием.

По словам актёра, у картины должен быть одновременно забавный и интересный сценарий. Главное, по словам Нисона, чтобы фильм не скатился в череду шуток, которые наскучат зрителю.

Ну, очевидно, что у сценария должны быть забавные моменты, и он, конечно, должен быть со своей темой, со своей историей. Я понимаю, что она может быть свободной, но важно, чтобы это были не просто шутки, которые могут очень, очень быстро наскучить.

Режиссёром должен стать Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+. Известно, что за сценарий будут отвечать Дэн Грегор и Даг Мэнд, также работавшие над «Чипом и Дейлом».

Премьера фильма ожидается в 2025 году.