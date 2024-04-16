Вышел трейлер мини-сериала «Мужчина в полный рост» — премьера 2 мая

Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер мини-сериала «Мужчина в полный рост». Главную роль в шоу исполнил актёр Джефф Дэниэлс («Тупой и ещё тупее», «Дикая штучка»).

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект основан на одноимённом романе писателя Тома Вулфа. Он повествует о Чарли Крокере, одном из крупнейших в Атланте застройщиков. Внезапно герой оказывается на грани банкротства и ему предстоит сделать выбор: лишиться всего имущества или пойти на сделку со своей совестью и утратить уважение старых друзей.

Ещё в актёрский состав вошли Дайан Лейн, Уильям Джексон Харпер, Амл Амин, Том Пелфри, Сара Джонс, Джон Майкл Хилл, Шанте Адамс, Люси Лиу, Билл Кэмп и другие. Кресло режиссёра заняла Реджина Кинг.

Премьера сериала состоится 2 мая в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.