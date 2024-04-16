Девушки получили приглашение в лигу для про-игроков в CS — это произошло впервые в истории

Игроки женской команды FURIA Esports Female получили приглашение в закрытую лигу для профессиональных игроков в Counter-Strike 2. Об этом сообщила представительница ростера Габриэла GaBi Мальдонадо.

Состав FURIA Esports Female получил доступ к FACEIT Pro League из-за того, что команда находилась в топ-20 рейтинга HLTV по Южной Америке в течение 5 недель. При этом приглашение девушки получили только сейчас — после того, как GaBi обратила внимание на то, что участницы ростера заслужили право на игру в про-лиге ещё в декабре 2023 года.

Кроме GaBi, приглашения также получили Бруна bizinha Марвила, Габриэла gabs Фрейндорфер, Изабелла izaa Галле и Карина kaah Таканаши. Представительницы FURIA Esports Female стали первыми в истории девушками, попавшими в FACEIT Pro League.