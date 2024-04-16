Авторы Hades 2 проведут технический тест игры — подать заявку на участие можно уже сейчас

Студия Supergiant Games анонсировала проведение технического теста Hades 2. Оно пройдёт уже в ближайшее время — перед запуском игры в раннем доступе Steam. Пользователи смогут протестировать первую игровую зону с базовыми механиками и вступительными персонажами.
Подать заявку на участие могут все желающие: для этого необходимо перейти на страницу Hades 2 в Steam и нажать кнопку «Запросить доступ». В Supergiant Games подчеркнули, что поучаствовать в техническом тесте сможет небольшое количество игроков, а рассылать приглашения на закрытое тестирование они будут волнами.
Hades 2 поступит в продажу в раннем доступе Steam во втором квартале 2024 года — до конца июня. Точную дату выхода авторы назовут позже.