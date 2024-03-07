Hades 2 будет самостоятельной игрой — сюжет поймут даже новички

До конца июня в ранний доступ Steam выйдет Hades 2 — продолжение знаменитого рогалика, основанного на древнегреческой мифологии. При этом сиквел будет полностью самостоятельным произведением, сюжет которого будет понятен в том числе и новым игрокам.

Об этом рассказал продюсер студии Supergiant Games Грег Касавин. По его словам, Hades 2 основана на многих элементах оригинального проекта, однако новички смогут быстро освоиться и понять сюжетные хитросплетения без прохождения первой Hades.

Hades 2 поступит в продажу в раннем доступе Steam во втором квартале 2024 года — до конца июня. Главным героем продолжения выступит хтоническая принцесса Мелиноя, сестра Загрея, главного героя первой части. Ей предстоит сразиться со множеством врагов, включая зловещего титана Кроноса.