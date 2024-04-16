Во втором сезоне «Уэнсдей» сыграет звезда «Большого Лебовски» Стив Бушеми

Как сообщает издание Variety, каст второго сезона сериала «Уэнсдей» пополнился ещё одним известным актёром. Одну из ведущих ролей в продолжении исполнит Стив Бушеми, звезда «Криминального чтива», «Фарго», «Большого Лебовски» и других известных голливудских фильмов.

По данным Variety, актёр сыграет нового директора академии Невермор. Каких-либо подробностей о его персонаже пока нет, сам Бушеми отказался от комментариев.

Съёмки второго сезона сериала «Уэнсдей» начнутся в ближайшие недели и закончатся в ноябре. В этот раз производство пройдёт в Ирландии — первый сезон снимали в Румынии. У продолжения пока нет даты премьеры — релиз состоится не раньше 2025 года.

«Уэнсдей» — один из самых популярных сериалов 2022 года, рассказывающий о юной девушке Уэнсдей из семейки Аддамс. Шоу номинировалось сразу на 12 наград премии «Эмми», получив в итоге четыре статуэтки.