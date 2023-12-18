Netflix работает над спин-оффом «Уэнсдей» про дядю Фестера — Bloomberg

Издание Bloomberg опубликовало большой материал, посвящённый будущему Netflix. По данным инсайдеров, компания планирует сделать большую ставку на развитие франшиз вместо оригинальных проектов. Первым шагом станет выпуск спин-оффов своих популярнейших серий, среди которых «Уэнсдей».

Сейчас Netflix работает над вторым сезоном сериала и над спин-оффом, который расскажет про Фестера — брата Гомеса и дяди Уэнсдей. Онлайн-кинотеатр уже нанял сценаристов для работы над ответвлением, других деталей пока нет.

Пока неясно, вернётся ли к своей роли Фред Армисен, исполнивший роль Фестера в самом сериале. Вполне возможно, это будет приквел, рассказывающий о более юном возрасте таинственного персонажа и одного из любимых родственников Уэнсдей.