Кастер анонсировал стрим по ожиданию патча в Доте — раньше он уже угадывал даты обновлений

Англоязычный комментатор Робсон TeaGuvnor Меррит объявил дату тематического стрима, посвящённого ожиданию обновления «Павшая корона» в Dota 2. Трансляция начнётся 17 апреля в 15:00 по московскому времени.

В рамках стрима TeaGuvnor будет заниматься выращиванием манго на стилизованной под Dota 2 ферме в игре Stardew Valley. Трансляция состоится на личном twitch-канале британского кастера.

TeaGuvnor уже много раз угадывал даты выхода крупных патчей в Dota 2. До этого он также организовывал «комнаты ожидания» на своих трансляциях, после старта которых через несколько часов обновления действительно выходили.

Ранее Valve сообщила о том, что патч «Павшая корона» в Dota 2 выйдет в середине апреля. 17-е число подходит для выпуска обновления ещё и благодаря тому, что в этот день отмечается Международный день цирка. Всё дело в том, что вместе с патчем в Dota 2 ожидается новый герой — Ringmaster, который связан с цирковой тематикой.