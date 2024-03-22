Большое обновление «Павшая корона» в Dota 2 с новым героем выйдет в середину апреля

В блоге, посвящённом релизу патча 7.35d в Dota 2, Valve назвала примерный срок выпуска глобального обновления «Павшая корона».

Разработчики планируют выпустить следующий апдейт примерно через три недели.

Мы знаем, что многие из вас очень ждут «Павшую корону», да и мы сами ждём не дождёмся преподнести её вам. Остались лишь финальные штрихи, так что обновление выйдет примерно в середине апреля. А до тех пор — всего доброго.

Ожидается, что «Павшая корона» добавит в игру нового героя Ringmaster, тематический игровой режим, аналог боевого пропуска к The International и различные награды.

Изначально игроки ожидали, что релиз апдейта состоится сегодня — но Valve представили лишь небольшое обновление баланса и две новые функции.