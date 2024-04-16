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arT переведён в запас состава FURIA по CS — его временно заменит игрок из молодёжки клуба

arT переведён в запас состава FURIA по CS — его временно заменит игрок из молодёжки клуба
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Бразильская FURIA Esports сообщила об изменениях в отделении клуба по Counter-Strike 2. Перемены затронут как ростер коллектива, так и руководство данного направления в организации.

Игрок FURIA Esports Андрей arT Пиовезан переведён в инактив состава. Его место временно займёт 19-летний представитель молодёжного ростера клуба Кайк kye Бертолуччи. При этом организация параллельно рассматривает других кандидатов на освободившуюся позицию в команде. Роль капитана в коллективе на себя возьмёт Габриэль FalleN Толедо.

Также в анонсе сообщается, что главный тренер коллектива по CS 2 Николас guerri Ногейра вскоре будет переведён на позицию руководителя киберспортивного направления в FURIA Esports. Однако guerri всё равно исполнит обязанности наставника на ближайших соревнованиях, в чём ему поможет Сид sidde Маседо. Новый тренерский штаб будет определён вскоре.

Кроме всего прочего, бразильский клуб намерен создать международную академическую команду, которая будет работать в Европе.

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