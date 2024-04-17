У Hasbro есть планы на Baldur's Gate 4, но компания не торопится

Larian Studios выпустила в 2023 году триумфальную Baldur's Gate 3, задав высокую планку. После выпуска игры команда закончила со вселенной Dungeons & Dragons, однако права на франшизу остались за Hasbro.

Компания уже планирует Baldur's Gate 4, однако она не хочет торопиться с её выпуском и разработкой, поскольку понимает, что Larian задали очень высокую планку, которую будет тяжело перепрыгнуть.

Сейчас мы общаемся со многими партнёрами, и к нам обращаются многие студии, которые готовы принять вызов о том, как будет выглядеть будущее франшизы Baldur's Gate. Мы надеемся, что ответим на этот вопрос раньше, чем через 25 лет, которые прошли между второй и третьей частями.

По словам Hasbro, самое главное сейчас — найти надёжного партнёра, который будет заинтересован в создании Baldur's Gate 4.