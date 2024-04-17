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Тони Гилрой назвал «Андор» своим самым важным проектом

Тони Гилрой назвал «Андор» своим самым важным проектом
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Тони Гилрой посетил WritersGuildAward и рассказал про сериал «Андор». По словам Гилроя, этот проект для него стал самым важным в жизни.

Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн». Критики и зрители в один голос заявляют, что Тони Гилрою удалось создать «Star Wars для взрослых» благодаря проработанным персонажам, хорошему сценарию и отличной актёрской игре.

Шоу также считают одним из самых необычных проектов по «Звёздным войнам», который смог доказать, что франшиза может развиваться и в таком направлении.

Стеллан Скарсгард в интервью рассказывал, что премьера шоу может состояться уже в конце 2024 года, однако более реальная дата — начало 2025-го.

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