Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Райан Гослинг и Эмили Блант объяснили суть фильма «Каскадёры» за 60 секунд

Райан Гослинг и Эмили Блант объяснили суть фильма «Каскадёры» за 60 секунд
Комментарии

Universal Pictures выпустила ролик, в котором Райан Гослинг и Эмили Блант объясняют суть фильма «Каскадёры» за 60 секунд. Актёры уверяют, что идти на фильм стоит из-за большого количества «экшена, взрывов, мечей, лодок, птиц, буррито» и прочего.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч. Вместе с Гослингом и Эмили Блант в картине снялся Аарон Тейлор-Джонсон.

Премьера картины состоится 3 мая.

Материалы по теме
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android