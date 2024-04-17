Райан Гослинг и Эмили Блант объяснили суть фильма «Каскадёры» за 60 секунд

Universal Pictures выпустила ролик, в котором Райан Гослинг и Эмили Блант объясняют суть фильма «Каскадёры» за 60 секунд. Актёры уверяют, что идти на фильм стоит из-за большого количества «экшена, взрывов, мечей, лодок, птиц, буррито» и прочего.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч. Вместе с Гослингом и Эмили Блант в картине снялся Аарон Тейлор-Джонсон.

Премьера картины состоится 3 мая.