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«Не вижу причин останавливаться»: Сет Макфарлейн — о мультсериале «Гриффины»

«Не вижу причин останавливаться»: Сет Макфарлейн — о мультсериале «Гриффины»
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В конце января создатель мультсериала «Гриффины» Сет Макфарлейн заявлял, что не планирует заканчивать шоу в ближайшее время, поскольку у него огромная фанатская база и популярность.

Недавно Сет ещё раз высказался о потенциальном закрытии проекта. По его словам, он не видит веской причины, чтобы закрыть «Гриффинов». Поэтому мнение Макфарлейна по этому поводу особо не поменялось — мультсериал в ближайшее время вряд ли прикроют.

Я не вижу веской причины останавливаться. Людям всё ещё это нравится. Это делает людей счастливыми, и я не знаю, есть ли причина останавливаться. Только если людям не начнёт надоедать!

Премьера «Гриффинов» состоялась в 1999 году — за это время успел выйти 21 сезон мультсериала. «Гриффины» по-прежнему остаются одним из самых популярных мультсериалов в мире.

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