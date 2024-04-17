Появились первые 10 минут «Дюны 2» в хорошем качестве

Warner Bros. опубликовала на YouTube первые 10 минут «Дюны 2». Видео могут посмотреть все пользователи без ограничений. Во вступлении можно увидеть Тимоти Шаламе в образе Пола Атрейдеса и других персонажей, которые, кажется, противостоят песчаным червям.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Дюна 2» выступает продолжением «Дюны» 2021 года и рассказывает новую историю Пола Атрейдеса, вокруг которого в основном и крутится сюжет второй части. К своим ролям из оригинала вернулись все основные актёры: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Дейв Батиста, Стеллан Скарсгард и другие.

Ранее режиссёр Дени Вильнёв говорил, что «Дюна 3» не станет его следующим фильмом, поэтому продолжение придётся подождать.