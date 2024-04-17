Звезда «Приключений Буратино» уверена в провале нового фильма про героя

Несколько дней назад стало известно, что в России выпустят новую версию «Буратино» — она будет музыкальной. На новость отреагировала звезда «Приключений Буратино» Елена Санаева, сыгравшая в проекте лису Алису.

По мнению Санаевой, новый «Буратино» вряд ли найдёт успех у аудитории. Более того, если авторы прибегают к перезапускам или ремейкам, значит, у них кончились оригинальные идеи.

Ничего никогда не получалось. Это как первая любовь – случается только один раз. На нашей картине выросло три поколения. Где такие поэты-песенники, как Окуджава и Энтин? Где такой композитор, как Рыбников? Или авторы будут брать ту же музыку? Потуги понятны, но чуда не произойдёт. Это смешно.

Также Санаева усомнилась в актёрских способностях современных артистов. Она заявила, что у многих актёров плохая дикция, так как они учились «в частных школах за деньги».