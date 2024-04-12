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Фёдор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»

Фёдор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»
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Продюсер нового «Буратино» Михаил Врубель рассказал в интервью «Ведомостям», что актёр Фёдор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в картине.

Картина расскажет зрителям знакомую историю про всеми любимого персонажа. В проекте также появится папа Карло и друзья Буратино. Авторы планируют создать «Буратино» с помощью современных технологий в жанре семейного приключенческого кино.

Самого Буратино сделают с помощью компьютерной графики. Его роль в мокап-костюме исполнит Виталий Корниенко. Папу Карло сыграет Александр Яценко.

Режиссёром проекта выступает Игорь Волошин, а сценарий проекта пишет Андрей Золотарёв. Производство ленты завершится во второй половине 2025 года. Даты выхода у картины пока что нет.

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