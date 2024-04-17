Helldivers 2 вернулась в топ-10 чарта Великобритании

На прошлой неделе Helldivers 2 вылетела из топ-10 британского чарта, а лидером стала EA Sports FC 24, вторую строчку заняла Hogwarts Legacy.

В свежем чарте ситуация немного изменилась: кооперативный шутер Arrowhead занял восьмое место. Лидирующую строчку вновь заняла EA Sports FC 24, второе место забрала Hogwarts Legacy, на третьей строчке — Mario Kart 8 Deluxe, а на четвёртой — Mortal Kombat 11 Ultimate. Также в чарте есть Princess Peach: Showtime!, Elden Ring, Super Mario Bros. Wonder и другие тайтлы.