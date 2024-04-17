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Томми Taiga Ли исключён из состава Leviatán по Dota 2 из-за скандала со ставками

Томми Taiga Ли исключён из состава Leviatán по Dota 2 из-за скандала со ставками
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Южноамериканский киберспортивный клуб Leviatán объявил об исключении игрока Томми Taiga Ли из состава по Dota 2.

В анонсе организации сообщается, что поводом для прекращения сотрудничества с киберспортсменом стал скандал со ставками, в котором был замешан Taiga. Представители Leviatán отметили, что выступают против любого неспортивного поведения.

Также клуб представил замену для норвежского про-игрока. К составу Leviatán по Dota 2 присоединился Кенни Xepher Део из Индонезии.

Ранее Taiga признался, что во время выступления в составе OG по Dota 2 он делал ставки на матчи своей команды. Информация об этом появилась в видеорасследовании блогера Morf-Designer, где приведены доказательства вины киберспортсмена.

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