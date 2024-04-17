Игроки BB Team и Pure из Tundra получили визы в Англию для выступления на ESL Birmingham

Российская команда BetBoom Team по Dota 2 выступит в полном составе на ESL One Birmingham 2024. Россиянин Иван Pure Москаленко из ростера Tundra Esports также сможет сыграть на турнире в Великобритании.

Менеджер ростера BetBoom Team по Dota 2 Лука Lukawa Насуашвили сообщил, что его команда получила визы в Великобританию, благодаря чему коллектив сможет выступить на ESL One Birmingham 2024 в полном составе.

Также о получении необходимой визы рассказал и керри европейской Tundra Esports Иван Pure Москаленко. Киберспортсмен из России сможет сыграть за свою команду в рамках LAN-соревнования.

Ранее российская команда 1win по Dota 2 была отстранена от участия в ESL One Birmingham 2024 из-за того, что не смогла вовремя подтвердить наличие виз у игроков коллектива.