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Актёр Майкл Дуглас предлагал убить его героя в «Человеке-муравье 3» — Marvel отказалась

Актёр Майкл Дуглас предлагал убить его героя в «Человеке-муравье 3» — Marvel отказалась
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Американский актёр Майкл Дуглас рассказал, что просил завершить историю своего персонажа Хэнка Пима в киновселенной Marvel. 79-летний артист хотел «уйти» с помпой в фильме «Человек-муравей 3» — он предлагал уменьшить своего героя и взорвать, сопроводив это событие обилием спецэффектов.

Однако продюсеры ленты не прислушались к нему, и его герой остался в живых. При этом сам Дуглас не уверен, что вернётся в четвёртой части, будет она снята или нет.

На самом деле я просил завершить историю моего героя в «Человеке-муравье 3». Я предлагал сделать серьёзную смерть для Хэнка со всеми этими замечательными и масштабными спецэффектами. Мне казалось, что есть способ уменьшить персонажа до размеров муравья и взорвать. Но это была просьба для прошлого фильма. Сейчас я не думаю, что появлюсь в следующем.

Ранее исполнитель главной роли в трилогии «Человека-муравья» Пол Радд заявил, что не знает планов Marvel на своего героя. Актёр хотел бы вернуться к персонажу, однако всё будет зависеть от самой студии.

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