Пятая фаза Marvel стартовала с громкого провала. Новый «Человек-муравей» просто ужасен

Я увидел трейлер первого «Человека-муравья» в кинотеатре. В те времена «Мстители» ещё не подрались с Альтроном, не слышали о Таносе и не познали горечь потери. Супергероика ещё была чем-то свежим и необычным. Поэтому на Человека-муравья в зале отреагировали шутками про Человека-тапка.

Теперь над Человеком-муравьём не смеются. Он стал частью поп-культуры, которая давно не удивляет. Это касается и остальных героев Marvel. Зрители привыкли к людям со способностями, заучили шаблонные сюжеты и устали от CGI-баталий. Вот только глава Marvel Studios Кевин Файги этого не заметил. В итоге четвёртая фаза КВМ с треском провалилась — почти ни один фильм и уж тем более сериал не цеплял.

От пятой фазы ждали перемен и злодея уровня Таноса. И вот «Квантомания» запустила новый этап киновселенной — и сильно всех огорчила. Файги не сделал выводы и снял стандартную супергероику, которую трудно смотреть без зевков.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Квантовый мир невыносимо скучный

Скотт Лэнг доволен жизнью. Он недавно спас мир, поэтому купается в народной любви, пишет книги и не обижается, когда его путают с Человеком-пауком. К тому же у него есть любимая Хоуп и очаровательная дочка Кэсси. Девочка юна и неопытна, но уже борется с несправедливостью и изобретает крутые штуки. Например, она сделала устройство для изучения квантового мира (зря!).

Помните Джанет, которая застряла в квантовом мире на 30 лет? Она говорила, что там нет ничего интересного, но теперь паникует, глядя на изобретение. А мгновение спустя из девайса вылетает нечто странное и затягивает героев.

Оказывается, квантовый мир — это целая вселенная, где вычурные существа строят цивилизацию, ходят в бары и сражаются с тираном Кангом. Герои узнают о настоящих приключениях Джанет, её отношениях со злодеем и втянутся в войну.

У фильма ленивая завязка

Казалось бы, в настолько необычной вселенной должны быть оригинальное устройство мира, вычурные твари и безумные законы. Увы, у сценаристов хватило креатива только на два забавных существа, которые развлекают характерами, внешностью и парой удачных шуток.

В остальном квантовый мир банален. Там живут обычные люди и существа, напоминающие жителей Татуина. Даже местные порядки мало чем отличаются от наших. К примеру, в ресторане бармен вежливо здоровается и подаёт коктейли.

В итоге жизнь внутри атомов кажется почти такой же, как в Нью-Йорке — только пейзажи не такие живописные, а розово-фиолетовая гамма напрягает. Авторы могли бы отправить Человека-муравья на Луну, в Африку или на Северный полюс. Ничего, кроме визуала, не изменилось бы. Поэтому квантовый мир кажется очередной упущенной возможностью.

Обычный житель квантового мира

Кангу слишком далеко до Таноса

Основной сюжет такой же шаблонный, как и сеттинг. Герои знакомятся с местными и дерутся с Кангом. Иногда сценаристы ставят Человека-муравья в интересное положение, когда он знакомится с альтернативным собой или выбирает между семьёй и долгом. Вот только развязка каждого конфликта лишена хоть какой-то драмы.

Зачем терзаться моральными дилеммами, если можно успеть везде и сразу? Ну а когда у героев не хватает сил, сценаристы внезапно придумывают «бога из машины», который решает все проблемы.

Герою всегда помогает сила любви

Во многом конфликт такой посредственный из-за Канга. После финала «Локи» от него ждали невиданной мощи. Всё-таки этот человек отделил целую вселенную, где создал организацию по удержанию альтернативных версий себя. Там даже с Камнями бесконечности обращались как с безделушками. И тот Канг боялся своей злой версии. На что же тогда способен негодяй?

Увы, противник напрягает только при первом появлении. Он и правда впечатляет силой, особым взглядом на время и угрожающим спокойствием. Вот только с каждым новым решением, словом и поступком Канг всё сильнее теряет харизму. Ему не только до Таноса далеко, он даже до Альтрона не дотягивает. Жутко осознавать, что Канг — главный злодей пятой фазы.

Канг напрягает… первые 5 минут

Банальные мир и злодей делают бессмысленным весь фильм. «Квантомания» опять не развивает киновселенную Marvel. Разве что сцена после титров слегка двигает глобальный сюжет вперёд. В остальном фильм могли бы не снимать: никто и не заметил бы, что истории чего-то не хватает.

Marvel, хватит мучить спецов по графике

Все привыкли, что 90% фильмов Marvel состоят из графики. В «Квантомании» процент будто бы ещё выше. В квантовом мире нет ни одной локации, которую снимали на натуре. Зелёный фон чувствуется в каждом кадре.

При этом графику явно рисовали в спешке. Как ещё объяснить ужасную цветовую гамму и унылые пейзажи? В «Чёрной пантере 2» был хотя бы симпатичный подводный мир, а в «Квантомании» нет ни одного впечатляющего кадра — только каша из эффектов.

Это высокобюджетный фильм или «Космические рейнджеры»?

Это касается и персонажей. Союзники героев вроде желешки симпатичные, а вот МОДОК — самое абсурдное, что вы видели в проектах Marvel.

Понятно, что персонаж и в комиксах был нелепым, а в КВМ его добавили для юмора, но образ вышел слишком безумным. Ощущение, что у авторов не хватило времени, чтобы дорисовать негодяя, и они махнули рукой. «И так сойдёт».

Когда МОДОК покажет лицо, вы будете нервно смеяться

Новому «Человеку-муравью» простили бы пустой сюжет и слабого злодея, если бы команда Файги удивила визуалом, экшеном или юмором. К примеру, в «Аватаре 2» тоже простая история, но из-за картинки все в восторге. Вот только в «Квантомании» нет даже этого — фильм плох во всём.

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«Человек-муравей и Оса: Квантомания» — новый самый громкий провал Marvel. После унылой четвёртой фазы мы ждали чего-то интересного. А получили типичную супергероику, в которую не вложили ни капли креатива. Такое фиаско убивает надежду на новый этап КВМ. Похоже, Файги не выучил урок и с двух ног прыгнул на старые грабли. И в следующих фильмах вряд ли что-нибудь изменится.

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Две забавные шутки

Первое появление Канга эффектное

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