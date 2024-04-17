«Он просто чёрт»: Никита Кологривый — про Александра Гордона

Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», в интервью с Лаурой Джугелией негативно высказался про актёра и телеведущего Александра Гордона. Артист назвал его «чёртом».

По словам Кологривого, он покинул студию эфира из-за конфликта с Гордоном из-за того, что он «не может терпеть такой тон».

Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Всё. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ. Пусть сидят и решают там с экстрасенсами, почему Гордон так решил. Потому что он чёрт просто, и всё — по жизни. Всё очень просто.

Актёр подчеркнул, что совершенно не жалеет о случившемся. По словам звезды «Слова пацана», он вышел из студии одухотворённый и радостный. Притом зал и сидящих в нём людей он назвал жуткими.