Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он просто чёрт»: Никита Кологривый — про Александра Гордона

«Он просто чёрт»: Никита Кологривый — про Александра Гордона
Комментарии

Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», в интервью с Лаурой Джугелией негативно высказался про актёра и телеведущего Александра Гордона. Артист назвал его «чёртом».

По словам Кологривого, он покинул студию эфира из-за конфликта с Гордоном из-за того, что он «не может терпеть такой тон».

Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Всё. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ. Пусть сидят и решают там с экстрасенсами, почему Гордон так решил. Потому что он чёрт просто, и всё — по жизни. Всё очень просто.

Актёр подчеркнул, что совершенно не жалеет о случившемся. По словам звезды «Слова пацана», он вышел из студии одухотворённый и радостный. Притом зал и сидящих в нём людей он назвал жуткими.

Материалы по теме
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android