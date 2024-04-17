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В Counter-Strike 2 обнаружен критический баг, захламляющий диск при просмотре записей игр

В Counter-Strike 2 обнаружен критический баг, захламляющий диск при просмотре записей игр
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В Counter-Strike 2 появилась ошибка, из-за которой папка с игрой заполняется скриншотами записи матча при просмотре реплея, захламляя диск.

После выхода небольшого обновления для Counter-Strike 2 в ночь на 17 апреля игроки стали жаловаться на новый баг, связанный с просмотром записей матчей. Пользователи сообщают, что из-за ошибки игра делает скриншоты каждого кадра реплея, сохраняя их на компьютере, из-за чего место на диске быстро заканчивается.

Так, у одного из игроков в CS 2, столкнувшегося с этим багом, скриншоты после просмотра четырёх записей заняли 142 гигабайта.

Обнаружить проблему можно в папке с игрой по следующему пути: Counter-Strike: Global Offensive — game — csgo — movie. При этом отмечается, что у некоторых пользователей папки movie, вызывающей ошибку, нет.

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