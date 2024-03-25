Valve призналась, что не может исправить баг с прыжком в CS 2, возникший вчера на мэйджоре

Разработчики Counter-Strike 2 сообщили, что не имеют возможности исправить ошибку, из-за которой персонаж не может запрыгнуть на балкон точки А на карте Anubis.

Valve не смогла воспроизвести баг, чтобы понять, как он работает. В результате разработчики попросили помощи на Reddit — они хотят узнать, что делают игроки перед тем, как «поймать» баг.

Вчера вечером с этой ошибкой столкнулся игрок Virtus.pro Пётр fame Болышев во время матча за выход в плей-офф чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024. Он не смог запрыгнуть на нужную позицию и в результате проиграл раунд.

Видео доступно на Twitch-канале PGL. Права на видео принадлежат PGL.

В этом же матче другой игрок Virtus.pro вылетел из CS 2 в предпоследнем раунде второй карты. Проблемой стал драйвер NVIDIA, в итоге российская команда покинула чемпионат, заняв 9–11-е место.