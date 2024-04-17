Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер комедии «Чистильщик бассейнов» на русском языке с Крисом Пайном

Вышел трейлер комедии «Чистильщик бассейнов» на русском языке с Крисом Пайном
Аудио-версия:
Комментарии

В середине марта выходил тизер комедийного детектива «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном и Дэнни Де Вито в главных ролях. А сегодня вышел полноценный трейлер, ещё и на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат VERTICAL.

Картина рассказывает о чистильщике бассейнов Даррене. Он работает в престижном районе Лос-Анджелеса и оказывается втянут в крупный заговор, когда клиентка поручает ему расследовать дело о некоей сделке. Однако на пути главного героя встают коррумпированные чиновники, воротилы из Голливуда и другие не самые приятные люди.

Ещё в каст вошли Дженнифер Джейсон Ли, Аннетт Беннинг и другие. Режиссёром выступил сам Крис Пайн.

Картина получит официальный прокат в России. Премьера состоится 9 мая.

Материалы по теме
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android