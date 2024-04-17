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В США закрылась студия Participant — она сняла «Зелёную книгу» и другие известные фильмы

В США закрылась студия Participant — она сняла «Зелёную книгу» и другие известные фильмы
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Американская кинокомпания Participant объявила о своём закрытии спустя 20 лет работы. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на Джеффа Сколла, главу организации. В ближайшее время будут сокращены около 100 сотрудников, после чего компания будет закрыта.

Кинокомпания Participant была основана в 2004 году с целью снимать фильмы, вдохновляющие «на социальную справедливость и гуманитарную деятельность». За 20 лет организация выпустила более 100 картин, среди которых есть и лауреаты «Оскара» — комедия «Зелёная книга» с Вигго Мортенсеном и драма «В центре внимания» с Майклом Китоном.

Как рассказал Джефф Сколл, за последние годы киноиндустрия сильно изменилась — на создание и дистрибуцию фильмов уходит всё больше средств, а подобрать финансово выгодную стратегию стало намного труднее, чем раньше. После закрытия у Participant останется юридический представитель, который сможет распоряжаться правами на уже выпущенные картины студии.

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