В мае из каталога PS Plus удалят семь частей Final Fantasy и ещё 18 игр

В середине апреля пользователи PlayStation обратили внимание на список игр, которые совсем скоро покинут PS Plus. Компания Sony пока не сообщала об их исчезновении из сервиса, однако геймеры уже составили приблизительный каталог из 25 проектов, которые пропадут из подписки уже 21 мая.

Так, во второй половине мая из PS Plus удалят сразу семь частей серии Final Fantasy, морское приключение Abzu, дилогию This is the Police от белорусской студии Weappy и другие проекты.

Какие игры удалят из подписки PS Plus 21 мая

Absolver: Downfall

Abzu

Adr1ft

Ashen

Elex

Final Fantasy 7

Final Fantasy 8 Remastered

Final Fantasy 9

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Final Fantasy 15: Royal Edition

World of Final Fantasy

How to Survive 2

I Am Dead

Jotun: Valhalla Edition

Last Stop

Minit

Monster Jam: Steel Titans 2

My Friend Pedro

Observation

Sundered: Eldritch Edition

The Artful Escape

The Messenger

This Is the Police

This Is the Police 2.