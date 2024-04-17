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Стартовали съёмки драмы «Папа Миа» с Павлом Майковым

Стартовали съёмки драмы «Папа Миа» с Павлом Майковым
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Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о старте съёмок сериала «Папа Миа» с Павлом Майковым в главной роли. Также было опубликовано множество фотографий с площадки.

Проект расскажет про автора одного хита 2000-х, который работает охранником дачных посёлков. Однажды его бывшая супруга Жанна улетает в отпуск и просит присмотреть за 14-летней дочерью, которую Николай никогда не видел. Подросток не рад появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает скорее избавиться от его надзора.

Ко всему прочему, в актёрский состав вошли Таисья Калинина, Елена Николаева, Софья Мицкевич, Софья Николаева, Алексей Матошин и другие. Режиссёром проекта выступил Максим Пежемский («Интерны»).

Сроки и дата премьеры сериала «Папа Миа» пока не раскрываются. В первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

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