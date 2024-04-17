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Игрока paiN Gaming ограбили в Бразилии — в стране пройдёт турнир GET Rio de Janeiro по CS2

Игрока paiN Gaming ограбили в Бразилии — в стране пройдёт турнир GET Rio de Janeiro по CS2
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Капитан paiN Gaming Родриго biguzera Биттенкур был ограблен через час после прибытия в Рио-де-Жанейро, Бразилия, где пройдёт турнир Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 по Counter-Strike 2.

О происшествии киберспортсмен сообщил в социальных сетях: «Один час в Рио-де-Жанейро, одно ограбление, одна украденная цепочка. Подсчёт продолжается». Также бразильский про-игрок прикрепил фотографию, демонстрирующую его раненую шею.

Раненая шея biguzera после ограбления

Раненая шея biguzera после ограбления

Фото: соцсети biguzera

Чемпионат Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 по CS 2 с призовым фондом $ 200 тыс. пройдёт в Рио-де-Жанейро в период с 18 по 20 апреля. В рамках соревнования столкнутся такие команды, как paiN Gaming, OG, Monte, MIBR, Metizport, Imperial Esports, FURIA Esports и 9z Team.

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