Стартовали съёмки криминального шоу «Чужие деньги» с Гошей Куценко

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Представители стримингового сервиса «Иви» объявили о старте съёмок криминального шоу «Чужие деньги» с Гошей Куценко. Ко всему прочему, были опубликованы фотографии с площадки.

Проект расскажет о мужчине, которому предстоит стать двойником убитого криптоафериста. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной – Афанасьеву теперь придётся занять чужое место и с нуля освоить навыки мошенника.

Также в каст вошли Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Александр Мизев и другие. Кресло режиссёра занял Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»).

Премьера шоу «Чужие деньги» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре «Иви». Точная дата пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»

Фото: Пресс-служба «Иви»