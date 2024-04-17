Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact получила официальный перевод на русский язык

Новая версия предстоящей игры Zenless Zone Zero, выпущенная в рамках третьего бета-теста проекта, переведена на русский язык.

Тестирование RPG-слэшера от китайской студии HoYoverse начнётся завтра, 18 апреля, в 6:00 мск. Участие примут журналисты, блогеры и некоторые из пользователей, которые подавали заявки — они смогут проводить трансляции, делать видео и обзоры Zenless Zone Zero.

Фото: HoYoverse / Чемп.PLAY

Фото: HoYoverse / Чемп.PLAY

Предполагается, что третий бета-тест новинки станет последним перед релизом — по крайней мере, так было с другими играми студии, включая известные всем Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

В рамках предыдущих бета-тестов ZZZ было доступно только четыре версии игры — на китайском, японском, корейском и английском языках. Учитывая, что Honkai Impact 3rd до сих пор не переведён на русский, некоторые пользователи опасались, что авторы не будут заниматься локализацией.