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Вышел дублированный трейлер хоррора «Полночь с дьяволом» — премьера в России 6 июня

Вышел дублированный трейлер хоррора «Полночь с дьяволом» — премьера в России 6 июня
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Кинокомпания Exponenta Film опубликовала дублированный трейлер хоррора «Полночь с дьяволом». В кинотеатрах России хитовый фильм ужасов начнут показывать с 6 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат IFC FILMS.

События ленты разворачиваются во время ТВ-трансляции в 1977 году. Харизматичный телеведущий Джек Делрой ведёт собственное шоу, однако во время записи в прямом эфире начинают происходить настоящие паранормальные ужасы.

В актёрский состав вошли Лора Гордон, Файссал Баззи, Джорджина Хэйг, Ингрид Торелли, Кристофер Кирби, Иан Блисс, Рис Отери и другие. Режиссёрами выступили Камерон Кэрнс и Колин Кэрнс. Картина получила восторженные отзывы как от критиков, так и от обычных зрителей.

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