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Анонсирована Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой RPG в Средневековье

Анонсирована Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой RPG в Средневековье
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Чешская студия Warhorse выпустила дебютный трейлер своей следующей игры в том числе с кадрами с живыми актёрами. Как и ожидалось, ей оказалась Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG. Сиквел выйдет до конца 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

Сейчас Kingdom Come: Deliverance 2 уже можно добавить в список желаемого. Авторы обещают выпустить достойного наследника оригинальной игры с более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также захватывающую историю в мире Средневековой Чехии.

Kingdom Come: Deliverance поступила в продажу 13 февраля 2018 года и за шесть лет разошлась тиражом в 6 млн копий. Игра получила в целом положительные отзывы от критиков и геймеров за проработку ролевых элементов, реалистичные механики и упор на средневековый быт.

Скриншоты

Фото: Warhorse

Фото: Warhorse

Фото: Warhorse

Фото: Warhorse

Комментарии
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