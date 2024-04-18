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«У него есть две опции»: тренер NAVI по CS 2 — о будущем Александра s1mple Костылева

«У него есть две опции»: тренер NAVI по CS 2 — о будущем Александра s1mple Костылева
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Тренер Natus Vincere по Counter-Strike 2 Андрей B1ad3 Городенский предположил, что в будущем киберспортсмен Александр s1mple Костылев будет играть в составе, который построят вокруг него, или про-игрок вернётся в стан «рождённых побеждать».

Своими мыслями о текущей ситуации в карьере Александра s1mple Костылева тренер NAVI поделился в рамках подкаста «HLTV Confirmed»:

Если люди хотят взять его в команду, они должны понимать, что он в хорошей форме. Поэтому он, естественно, обязан постоянно играть в Counter-Strike. Понятное дело, это s1mple — тебе не нужно его тестить. Но вам необходимо время на то, чтобы выстроить состав вокруг него и дать игрокам сыграться. Как минимум, вам нужно дать время s1mple. Он отличный игрок, но ему нужно время, чтобы снова вернуться в форму. [...]

В итоге B1ad3 резюмировал перспективы s1mple следующим образом:

У него есть 2 опции. Либо он присоединяется к клубу, который построит ростер вокруг него, либо при каких-то условиях он возвращается в NAVI.

На данный момент s1mple находится в инактиве Natus Vincere. В марте украинский киберспортсмен выступил на турнире BLAST Premier: Spring Showdown 2024 в качестве стенд-ина в составе Team Falcons. Коллектив покинул соревнование, уступив Metizport в первом раунде.

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