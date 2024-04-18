В Baldur's Gate 3 скоро улучшат концовки и добавят инструменты для моддинга

Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian Studios анонсировали для игры седьмой патч. О ключевых изменениях будущего апдейта авторы рассказали в посте на официальной странице в Steam. К примеру, апдейт улучшит концовки для злых персонажей, добавив свежие кат-сцены — музыку для них написал композитор Baldur's Gate 3 Борислав Славов.

Также с релизом седьмого патча в RPG появятся первые инструменты для создания модификаций. Энтузиасты смогут менять визуальные эффекты, анимации, звуки, характеристики и другие аспекты Baldur's Gate 3. Ещё коллектив исправил множество багов, улучшил производительность и общую стабильность игры.

Дата выхода седьмого патча пока не раскрывается. Ко всему прочему, в Larian Studios ещё раз подчеркнули, что они не собираются работать над расширениями для тайтла или четвёртой частью.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.